Олег Дмитриев
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 нояб. 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
-:-
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
-
Факел
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 11:00
Томь
0 : 3
Факел
13', 12'
13', 12'
13', 12'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 11:00
13', 12'
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Томь
0
Факел
3
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
49'
49'
49'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 2
Факел
57'
57'
57'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
57'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
48'
48'
48'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
33'
33'
33'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
33'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
72'
72'
72'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
89'
89'
89'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
89'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Факел
2 : 0
Шинник
85'
80'
85'
80'
85'
80'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
85'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Факел
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе