Майкл Гектор
№3
Защитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
19 июля 1992 (28) лет
Рост
193
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Фулхэм
-:-
Вулверхэмптон
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
-
Вулверхэмптон
-
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Сити
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
был в запасе
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
90'
90'
90'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Хэм
1 : 0
Фулхэм
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Фулхэм
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1
Фулхэм
0
был в запасе
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:45
Фулхэм
0 : 3
Астон Вилла
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:45
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Лидс
4 : 3
Фулхэм
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
4
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 14:30
Фулхэм
0 : 3
Арсенал
26'
26'
26'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Фулхэм
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур