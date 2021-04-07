Даур Квеквескири
№11
Полузащитник
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Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 1998 (23) года
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
Иртыш
-:-
Акрон
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Иртыш
-
Акрон
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
90'
86'
90'
86'
90'
86'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
50'
50'
50'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Акрон
6'
6'
6'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
6'
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1
Акрон
3
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
13'
13'
13'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур