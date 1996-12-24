Артем Архипов
№94
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
-:-
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
-
Тамбов
-
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
41'
41'
41'
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
41'
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 20 тур