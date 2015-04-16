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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Готье Либбрехт
№54
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 марта 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
16.04.2015
16 апр. 2015
чт
22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015
16 апр. 2015
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе