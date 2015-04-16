Готье Либбрехт
№54
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 марта 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе