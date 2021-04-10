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Евро-2020
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Эрнани (Жорже Сантуш Фортиш)
№7
Нападающий
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Команда
Леванте
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 авг. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Эйбар
-:-
Леванте
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
-
Леванте
-
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
13:00
Осасуна
1 : 3
Леванте
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1
Леванте
3
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
Валенсия
4 : 2
Леванте
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
4
Леванте
2
был в запасе