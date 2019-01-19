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Евро-2020
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Олимпиада
Джейми Стерри
№46
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:30
Челси
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Челси
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
2
был в запасе