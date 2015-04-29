Иван Санчес
№27
Полузащитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 нояб. 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
Реал
3 : 0
Альмерия
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3
Альмерия
0
был в запасе