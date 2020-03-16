Сергей Иванов
№74
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1997 (24) года
Рост
172
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе