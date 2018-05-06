Жюльен Пальмери
№20
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 дек. 1986 (34) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Метц
1 : 2
Анжер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Метц
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 2
Метц
74'
74'
74'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1
Метц
2
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
42'
42'
42'
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Труа
1 : 0
Метц
34'
34'
34'
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Метц
0 : 1
Монпелье
75'
75'
75'
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6
Метц
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
52'
52'
52'
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур