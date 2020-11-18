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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фредрик Ульвестад
№20
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 июня 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур