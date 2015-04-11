Хавьер Муньос
№15
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 февр. 1995 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Реал
3 : 0
Эйбар
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3
Эйбар
0
был в запасе