Аарон Митчелл
№34
Полузащитник
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Команда
Иствуд
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 апр. 1996 (24) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
Астон Вилла
3 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
3
был в запасе