Степан Крымов
№70
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:30
Ростов
0 : 2
Локомотив
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/2 финала