Алексей Татаев
№5
Защитник
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 окт. 1998 (22) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Ницца
2 : 1
Краснодар
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ницца
2
Краснодар
1
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Краснодар
0 : 1
Шальке-04
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Краснодар
0
Шальке-04
1
был в запасе