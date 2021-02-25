Альфонсо Педраса
№24
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 апр. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала