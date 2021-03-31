Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Белоруссия
Краснодар
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николай Шапаренко
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
4 окт. 1998 (22) года
Рост
180
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 81'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
минуты: 1' - 81' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Франция
1 : 1
Украина
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 86'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Франция
1
Украина
1
минуты: 1' - 86' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур