Хосе Анхель Хурадо
№29
Полузащитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 июня 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 21:00
Альмерия
1 : 4
Леванте
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
1
Леванте
4
был в запасе