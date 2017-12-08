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Олимпиада
Евгений Жариков
№51
Вратарь
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 июня 1998 (22) года
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2015/2016
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 1
Урал
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
2
Урал
1
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
11:30
Урал
0 : 1
Краснодар
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0
Краснодар
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2
Урал
0
был в запасе
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
2
Динамо
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Ахмат
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Урал
2 : 1
Анжи
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2
Анжи
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Урал
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2
Урал
0
был в запасе