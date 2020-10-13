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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Андреас Ольсен
№2
Нападающий
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Команда
Викингур
Гражданство
Фареры
Дата рождения
9 окт. 1987 (33) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига d
Сезон:
2020/2021
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
Фарерские острова
2 : 0
Андорра
79'
79'
79'
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 4 тур
Фарерские острова
2
Андорра
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 4 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
Андорра
0 : 1
Фарерские острова
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 58' - 90'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Андорра
0
Фарерские острова
1
минуты: 58' - 90' / Лига наций. Лига D, 2 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Фарерские острова
3 : 2
Мальта
87'
87'
87'
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
87'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 1 тур
Фарерские острова
3
Мальта
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 1 тур