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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Дан Нистор
№10
Полузащитник
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Команда
Пандурий
Гражданство
Румыния
Дата рождения
6 мая 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Северная Ирландия
1
Румыния
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Австрия
2 : 3
Румыния
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Австрия
2
Румыния
3
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
78'
78'
78'
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Румыния
1
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 1 тур