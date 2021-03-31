Эли Даса
№2
Защитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Израиль
Дата рождения
3 дек. 1992 (28) лет
Рост
169
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
7'
7'
7'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 70'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 1' - 70' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 86'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
0
Дания
2
минуты: 1' - 86' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур