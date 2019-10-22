Шенер Озбайраклы
№19
Защитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур