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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шенер Озбайраклы
№19
Защитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур