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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Альфред Эффйонг
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мальта
Дата рождения
29 нояб. 1984 (36) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Мальта
1 : 2
Норвегия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Мальта
1
Норвегия
2
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Испания
7 : 0
Мальта
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Испания
7
Мальта
0
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Фарерские острова
1 : 0
Мальта
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Фарерские острова
1
Мальта
0
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Норвегия
2 : 0
Мальта
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Норвегия
2
Мальта
0
был в запасе