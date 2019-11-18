Альфред Эффйонг
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мальта
Дата рождения
29 нояб. 1984 (36) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Мальта
1 : 2
Норвегия
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Мальта
1
Норвегия
2
был в запасе
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 22:45
Испания
7 : 0
Мальта
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Испания
7
Мальта
0
был в запасе
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Фарерские острова
1 : 0
Мальта
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Фарерские острова
1
Мальта
0
был в запасе
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
Норвегия
2 : 0
Мальта
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Норвегия
2
Мальта
0
был в запасе