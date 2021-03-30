Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джошгун Диниев
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
13 сент. 1995 (25) лет
Рост
169
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
был в запасе