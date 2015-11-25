Жакып Кожамберды
№20
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
26 февр. 1992 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 18:00
Астана
2 : 2
Бенфика
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 18:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Бенфика
2
был в запасе
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
Атлетико
4 : 0
Астана
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
4
Астана
0
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур