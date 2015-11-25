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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жакып Кожамберды
№20
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
26 февр. 1992 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
18:00
Астана
2 : 2
Бенфика
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
18:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Бенфика
2
был в запасе
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
Атлетико
4 : 0
Астана
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
4
Астана
0
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур