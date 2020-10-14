Владимир Плотников
№1
Вратарь
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
3 апр. 1986 (35) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Белоруссия
2 : 0
Казахстан
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Белоруссия
2
Казахстан
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
Казахстан
0 : 0
Албания
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Казахстан
0
Албания
0
был в запасе