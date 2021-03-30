Флориан Бонерт
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Саарбрюккен
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
9 нояб. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
был в запасе