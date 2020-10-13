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Евро-2020
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Олимпиада
Алессандро Голинуччи
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
10 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига d
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 0
Сан-Марино
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 4 тур
Лихтенштейн
0
Сан-Марино
0
был в запасе
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Сан-Марино
0 : 2
Лихтенштейн
50'
50'
50'
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Сан-Марино
0
Лихтенштейн
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 2 тур
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Гибралтар
1 : 0
Сан-Марино
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Гибралтар
1
Сан-Марино
0
был в запасе