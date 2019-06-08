Давиде Чезарини
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
16 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Россия
9 : 0
Сан-Марино
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Россия
9
Сан-Марино
0
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Сан-Марино
0
Шотландия
2
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019 21 марта 2019 чт 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
был в запасе