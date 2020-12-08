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Теннис
Олимпиада
Беньямин Вербич
№7
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Словения
Дата рождения
27 нояб. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига с
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2016/2017
08.12.2020
08 дек. 2020
вт
23:00
Динамо
1 : 0
Ференцварош
08.12.2020
08 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 86'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Ференцварош
0
минуты: 1' - 86' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
Ювентус
3 : 0
Динамо
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 72'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ювентус
3
Динамо
0
минуты: 1' - 72' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Динамо
0 : 4
Барселона
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Барселона
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
23:00
Барселона
2 : 1
Динамо
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
23:00
минуты: 71' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Барселона
2
Динамо
1
минуты: 71' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
23:00
минуты: 89' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
минуты: 89' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
19:55
Динамо
0 : 2
Ювентус
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
19:55
минуты: 71' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Ювентус
2
минуты: 71' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур