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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Нейц Видмар
№41
Вратарь
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Команда
Домжале
Гражданство
Словения
Дата рождения
31 марта 1989 (32) года
Рост
185
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Словения
1 : 0
Латвия
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Словения
1
Латвия
0
был в запасе
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Словения
0 : 1
Австрия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Словения
0
Австрия
1
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Северная Македония
2 : 1
Словения
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Северная Македония
2
Словения
1
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Латвия
0 : 5
Словения
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Латвия
0
Словения
5
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Австрия
1 : 0
Словения
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Австрия
1
Словения
0
был в запасе