Лоренцо Бенуччи
№27
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе