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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Хуан Бернабе
№13
Вратарь
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Команда
Химнастик
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 февр. 1993 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2014/2015
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе