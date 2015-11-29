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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Марвин Ванитцек
№10
Полузащитник
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 мая 1993 (27) лет
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:30
Боруссия
4 : 1
Штутгарт
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
4
Штутгарт
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур