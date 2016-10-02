Оливье Кеман
№8
Полузащитник
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Команда
Ньор
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 июля 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 18:00
Лорьян
1 : 0
Лион
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 38' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1
Лион
0
минуты: 38' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Лион
5 : 1
Монпелье
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5
Монпелье
1
был в запасе