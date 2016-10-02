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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Оливье Кеман
№8
Полузащитник
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Команда
Ньор
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 июля 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
18:00
Лорьян
1 : 0
Лион
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 38' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1
Лион
0
минуты: 38' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Лион
5 : 1
Монпелье
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5
Монпелье
1
был в запасе