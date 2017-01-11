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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Карлос Тропи
№35
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 мая 1995 (25) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
21:00
Кордоба
1 : 2
Алькоркон
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Кордоба
1
Алькоркон
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
23:00
Эспаньол
1(3) : 1(4)
Алькоркон
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
1(3)
Алькоркон
1(4)
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Алькоркон
1 : 1
Эспаньол
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькоркон
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала