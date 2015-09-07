Ренат Гагиты
№73
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
был в запасе
15.07.2015 15 июля 2015 ср 18:00
Зенит-2
2 : 2
Арсенал
15.07.2015 15 июля 2015 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
2
Арсенал
2
был в запасе
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур