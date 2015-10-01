Матеус Карвальо
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 марта 1992 (29) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Монако
1 : 1
Тоттенхэм
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Монако
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур