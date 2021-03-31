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Евро-2020
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Олимпиада
Мануэль Локателли
№73
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
италия. серия а
лига наций. лига а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Литва
0 : 2
Италия
72'
72'
72'
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Болгария
0 : 2
Италия
83'
84'
83'
84'
83'
84'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
83'
минуты: 68' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
минуты: 68' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 84'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 84' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур