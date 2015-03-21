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Олимпиада
Льюис Кинселла
№26
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 1
Суонси
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
0
Суонси
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Сандерленд
0 : 4
Астон Вилла
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Сандерленд
0
Астон Вилла
4
был в запасе