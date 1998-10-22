Рашайан Хепбарн-Мёрфи
№29
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 окт. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
Транмер
0 : 6
Манчестер Юнайтед
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Транмер
0
Манчестер Юнайтед
6
был в запасе
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 22:45
Транмер
2 : 1
Уотфорд
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Транмер
2
Уотфорд
1
был в запасе