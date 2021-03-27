Джош Куллен
№24
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
7 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
80'
80'
80'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 88'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 1' - 88' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур