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Олимпиада
Антон Карачанаков
№71
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Болгария
Дата рождения
17 янв. 1992 (29) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
Химик
2 : 0
Балтика
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Балтика
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Крылья Советов
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
48'
48'
48'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур