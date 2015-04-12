Фелипе Фумаса
№70
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 июля 1993 (27) лет
Рост
183
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Волга
2 : 1
Луч
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2
Луч
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Луч
1 : 1
Балтика
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
был в запасе
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
Анжи
2 : 0
Луч
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Анжи
2
Луч
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 11:00
Луч
1 : 1
Тюмень
71'
71'
71'
14.03.2015 14 марта 2015 сб 11:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1
Тюмень
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур