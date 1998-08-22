Дмитрий Рыбчинский
№94
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 авг. 1998 (22) года
Рост
178
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Новый герой «Локо» любит играть с «Рубином»: за три матча – дебют, три ассиста и заработанный пенальти
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#Дмитрий Рыбчинский
11 августа 2020, 21:11
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