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Никита Дорофеев
№89
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 февр. 1998 (23) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Нефтехимик
-:-
Шинник
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
-
Шинник
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур