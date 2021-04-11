Гонсало Пасьенса
№18
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 авг. 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
-:-
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
-
Аугсбург
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
69'
77'
69'
77'
69'
77'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
69'
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Шальке-04
1 : 3
Вердер
35'
35'
35'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 1 тур