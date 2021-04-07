Евгений Гошев
№97
Вратарь
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1997 (23) года
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
-:-
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
-
Чайка
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе