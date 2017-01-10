Алессандро Пью
№23
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.01.2017 10 янв. 2017 вт 23:00
Наполи
3 : 1
Специя
10.01.2017 10 янв. 2017 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
3
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 17:00
Палермо
0(4) : 0(5)
Специя
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Палермо
0(4)
Специя
0(5)
был в запасе