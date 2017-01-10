Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алессандро Пью
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
10.01.2017
10 янв. 2017
вт
23:00
Наполи
3 : 1
Специя
10.01.2017
10 янв. 2017
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
3
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Палермо
0(4) : 0(5)
Специя
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Палермо
0(4)
Специя
0(5)
был в запасе